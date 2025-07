Ende Mai wird in einer Wohnung in Sonneberg die Leiche eines Mannes entdeckt. Wenige Tage später verhaften Ermittler eine Tatverdächtige - in Ungarn.

Nach der Tötung eines Mannes in Sonneberg sitzt nun eine junge tatverdächtige Frau in Deutschland in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Sonneberg - Die nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Sonneberg in Ungarn verhaftete Tatverdächtige ist nach Deutschland überstellt worden. Die junge Frau sei in dieser Woche ausgeliefert worden und sitze nun in Untersuchungshaft, hieß es auf Anfrage seitens der Staatsanwaltschaft Meiningen.

Die 21-Jährige stammt nach dpa-Informationen wie das Opfer aus Ungarn. Sie soll übergangsweise bei dem 63-Jährigen gewohnt haben. Ende Mai war die Leiche des Mannes in einer Wohnung in Sonneberg gefunden worden. Die Mordkommission des Landeskriminalamts hatte die Ermittlungen übernommen.