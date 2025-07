DFB terminiert Spieltage: HSV gegen VfL Wolfsburg am Sonntag

Hamburg - Der Deutsche Fußball-Bund hat die ersten vier Spieltage der Frauen-Bundesliga zeitlich genau angesetzt. Demnach bestreitet Aufsteiger Hamburger SV seinen Saisonstart am 7. September (Sonntag/16.00 Uhr) gegen den siebenmaligen deutschen Meister VfL Wolfsburg. Die Fußballerinnen des SV Werder Bremen sind ebenfalls am 7. September, allerdings zwei Stunden früher, gegen den SC Freiburg gefordert.

Die HSV-Frauen spielen an den folgenden drei Spieltagen bei der SGS Essen (Samstag, 13. September/14.00 Uhr), gegen die SC Freiburg (Freitag, 19. September/18.30 Uhr) und bei RB Leipzig (Donnerstag, 25. September/19.00 Uhr).

Der VfL Wolfsburg und der SV Werder treffen am 24. September (Mittwoch/19.00 Uhr) aufeinander. An den beiden Spieltagen zuvor spielt der VfL Wolfsburg am 14. September (Sonntag/16.00 Uhr) gegen Carl Zeiss Jena und eine Woche später (21. September/18.30 Uhr) beim 1. FC Köln.

Die Bremerinnen sind am 13. September (Samstag/12.00 Uhr) beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg zu Gast und empfangen am 21. September (Samstag/14.00 Uhr) die TSG Hoffenheim.