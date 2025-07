In einem kleinen Ort im Landkreis Hildesheim werden unter anderem Hakenkreuze auf die Straße und eine Kirchentür geschmiert. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Algermissen - Nach dem Anbringen von Hakenkreuz-Schmierereien in Algermissen bei Hildesheim ermittelt die Polizei. Die Hakenkreuze und andere Farbschmierereien seien zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag in der Ortschaft Lühnde unter anderem auf die Fahrbahn, an eine Bushaltestelle und die Tür einer Kirche gemalt worden, teilte die Polizei mit. Der oder die Täter sind bislang unbekannt.