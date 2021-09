DGB Nord: Künftige MV-Regierung muss Wandel vorantreiben

Hamburg/Schwerin - Der DGB Nord hat der Wahlsiegerin in Mecklenburg-Vorpommern, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), gratuliert und gleichzeitig einen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandel gefordert. Dazu gehört aus seiner Sicht unter anderem eine Politik für Tariflöhne, eine Bewältigung der Corona-Krise nicht auf dem Rücken der kleinen Einkommen sowie eine nachhaltige Industriepolitik, die Klima- und Umweltschutz verbinde und die maritime Wirtschaft stärke.

Auch eine Investitionsoffensive in nachhaltige Mobilität und Krankenhäuser sowie eine Stärkung von Bildung und Kita-Betreuung forderte der DGB Nord am Sonntag in einer Mitteilung. Hierfür biete er den demokratischen Parteien und Fraktionen ausdrücklich die Zusammenarbeit und Expertise der Gewerkschaften an.