Mit prominenter Rückendeckung von Alfred Gislason und Unterstützung aus dem Basketball peilen die deutschen Handballerinnen das WM-Halbfinale an. Reicht die neue Zuversicht für einen Medaillen-Coup?

Antje Döll führt die deutschen Handballerinnen erstmals bei einer WM als Kapitänin aufs Feld. (Archivbild)

Dortmund - Die deutschen Handballerinnen wollen in ihrem größten Heimspiel seit Jahrzehnten endlich den Viertelfinalfluch besiegen und ins Halbfinale der Weltmeisterschaft einziehen. „Aller guten Dinge sind drei, um jetzt endlich das Viertelfinale zu knacken. Brasilien ist eine Mannschaft, gegen die wir im Vorjahr gespielt haben – erst verloren, dann gewonnen. Wir wissen, was wir bringen müssen“, erklärte Kapitänin Antje Döll vor dem Spiel heute Abend (17.15 Uhr/ZDF/Sporteurope.TV).

Bei der WM 2021 war für die DHB-Frauen in der Runde der besten Acht gegen Spanien Schluss. Zwei Jahre später unterlag man Schweden. Bei diesem Turnier scheint die erste WM-Medaille seit 18 Jahren zum Greifen nah. Ungewohnt souverän spazierte Deutschland in die K.o.-Runde.

Letzte Niederlage gegen Brasilien in Dortmund

Die letzte Niederlage gegen Brasilien kassierte die DHB-Auswahl ausgerechnet in der Westfalenhalle in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele von Paris. Zwei Tage später in Stuttgart gewann Deutschland aber das Rückspiel. In diesen Tagen ist die deutsche Riege zuversichtlich wie selten zuvor. „Alle sind fit. Wir sind als Team gefestigt und alle haben Bock, dieses Spiel zu spielen“, berichtete Bundestrainer Markus Gaugisch.

Grüße von Gislason und den Basketballerinnen

Unterstützung erhielt die deutsche Auswahl auch von ihren männlichen Kollegen. „Ihr spielt bis dato ein richtig geiles Turnier. Macht Bock, das zu verfolgen. Jetzt geht den nächsten Schritt, macht das Halbfinale klar und haut die richtig aus der Halle“, schickte Rückraumspieler Julian Köster in einem Instagramvideo als Gruß nach Dortmund. Bundestrainer Alfred Gislason attestierte den DHB-Frauen „eine richtig klasse Leistung“.

Auch die deutschen Basketballerinnen Frieda Bühner und Alexandra Wilke unterstützen ihre Landsfrauen. „Basketball-Deutschland steht hinter euch. Wir feuern euch alle an, ihr packt das“, sagte Bühner.