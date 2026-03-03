Sonne und milde Luft am Tag, Frost in der Nacht: In Berlin und Brandenburg zeigt sich das Wetter von zwei Seiten.

In Berlin und Brandenburg werden die Tage sonnig und mild, die Nächte bleiben jedoch noch kalt.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg sind die Temperaturen am Tag frühlingshaft, die Nächte bleiben jedoch noch kalt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden tagsüber Höchstwerte von 15 bis 17 Grad erreicht. Es wird sonnig bei wenig Wolken.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf drei bis minus zwei Grad. Frost und Glätte sind möglich. Gebietsweise wird es nebelig.

Der Mittwoch bleibt heiter und trocken. Zwar ist es am Morgen und Vormittag gebietsweise noch dicht bewölkt oder neblig-trüb, im Laufe des Tages wird es jedoch sonniger. Die Temperaturen steigen auf zehn bis 13 Grad.