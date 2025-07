Die unbeständigen Wetterverhältnisse setzen sich bis zum Ende der Woche fort: Auch in den kommenden Tagen dominieren Regen, Wolken sowie kühle Temperaturen den Freistaat.

Dicke Regenwolken und einzelne Gewitter in Thüringen

Erfurt - Das Wetter in Thüringen bleibt weiterhin wechselhaft. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) können in den kommenden Tagen erneut lokale Gewitter mit Starkregen auftreten. Dabei sind in einer Stunde bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich.

Der Mittwoch beginnt mit Regen und dichter Wolkendecke. Im Tagesverlauf ziehen einzelne Gewitter und Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde über den Freistaat. Die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad, im Bergland bleibt es mit maximal 19 Grad deutlich kühler.

Zum Ende der Arbeitswoche ändert sich an den nassen und kühlen Aussichten kaum etwas: Auch am Donnerstag und Freitag sind Schauer und einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei etwas über 20 Grad.