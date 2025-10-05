Auf der Leipziger Hobbymesse dreht sich alles um Spiel, Freizeit und Technik. Bei den Besucherinnen und Besuchern kommt das Angebot an.

Leipzig - Die Leipziger Hobbymesse hat in diesem Jahr deutlich mehr Besucherinnen und Besucher angezogen als 2024. Wie die Messe mitteilte, kamen an den drei Messetagen 78.800 Gäste. Das seien rund 10.000 mehr als bei der vorherigen Auflage gewesen.

Am Samstagvormittag hatte der Andrang zu Verkehrsproblemen auf der Autobahn 14 geführt. An der Abfahrt zum Messegelände staute sich der Verkehr. Die Polizei rief dort zu besonders vorsichtigem Fahren auf.

Die 29. Hobbymesse wurde vom 3. bis 5. Oktober veranstaltet. 469 Aussteller zeigten in diesem Jahr Neuheiten aus dem Kreativ-, Spiel- und Technikbereich. Auch ein großes Hobby-Horsing-Turnier gehörte zum Programm.