Union Berlins Fußballerinnen müssen sich Freiburg klar geschlagen geben. Eine Verletzung trübt die Stimmung an der Alten Försterei zusätzlich.

Berlin (dpa/bb) – Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben in der Bundesliga die erste Heimniederlage kassiert. Gegen den SC Freiburg unterlag das Team von Trainerin Ailien Poese vor 8.849 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei mit 0:3 (0:2).

Maj Schneider (16. Minute) erzielte für die überlegenen Gäste das erste Tor. Ihre Mitspielerin Luca Birkholz (42.) konnte kurz vor dem Seitenwechsel erhöhen. Den Schlusspunkt für das viel reifer aufspielende Freiburg setzte die eingewechselte Alena Bienz (89.).

Freiburg spielt reifer

Die zuvor punktgleichen Freiburgerinnen waren vor allem im ersten Abschnitt die bessere Formation. Ein Pfostentreffer von Lisa Kolb in der 11. Minute wirkte als erster Warnschuss.

Union konnte die Begegnung im zweiten Abschnitt offener gestalten. Eileen Campbell (58.) traf die Latte. Schwer könnte der Ausfall von Naika Reissner wiegen. Die Angreiferin schied in der 24. Minute verletzt aus. Mit sieben Punkten nach fünf Spielen liegt Union als Aufsteiger im Tabellenmittelfeld.