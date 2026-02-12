In Berlin beginnen die Internationalen Filmfestspiele. Zum Auftakt wird Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh („Everything Everywhere All at Once“) erwartet. Wer noch auf der Gästeliste steht.

Berlin - Der rote Teppich ist ausgerollt. Mit der Berlinale beginnt eines der großen internationalen Filmfestivals. Die 76. Filmfestspiele in Berlin werden heute Abend (19.00 Uhr) eröffnet. Regisseur Wim Wenders („Perfect Days“, „Paris Texas“) leitet in diesem Jahr die Jury, die sich schon morgens vorstellt (10.15 Uhr).

Bei der Eröffnungsgala am Abend soll Schauspielerin Michelle Yeoh („Wicked“, „Everything Everywhere All at Once“) mit dem Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet werden. Die Laudatio hält Oscar-Preisträger Sean Baker („Anora“).

Wer zur Eröffnung erwartet wird

Neben Yeoh werden viele weitere prominente Gäste auf dem roten Teppich erwartet, darunter Iris Berben, Daniel Brühl, Matthias Schweighöfer, Jella Haase und Neil Patrick Harris. Der „How I Met Your Mother“-Star spielt dieses Jahr in dem Berlinale-Film „Sunny Dancer“ mit. Durch den Abend führt Moderatorin Désirée Nosbusch.

Zum Auftakt wird das Drama „No Good Men“ über eine Kamerafrau in Afghanistan gezeigt. Regisseurin Shahrbanoo Sadat war selbst 2021 aus ihrem Land evakuiert worden und lebt in Hamburg. Der Eröffnungsfilm sei emotional, habe eine politische Wucht und solle die Leute überraschen, sagte Berlinale-Chefin Tricia Tuttle der „Süddeutschen Zeitung“. Die US-Amerikanerin (55) leitet das Festival nun zum zweiten Mal.

22 Filme im Rennen um den Goldenen Bären

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer betonte zur Eröffnung, dass Kunstfreiheit keine Selbstverständlichkeit sei. „Diktatoren hassen den kreativen Geist. Drehbuch, Kamera und Leinwand sind deshalb keine bloßen Kunst-Utensilien, sondern Waffen im Kampf um Freiheit und Menschenwürde“. Die Berlinale versammle Filmgeschichten, „in denen der Schmerz und das Glück, die Hoffnung und der Widerstand aus allen Teilen der Welt lebendig werden“.

Bereits am Morgen hat die internationale Jury rund um Wenders ihren ersten Auftritt, die entscheidet, wer in diesem Jahr den Goldenen Bären bekommt. Dieses Jahr gehen 22 Filme ins Rennen um die Auszeichnung. Darunter sind auch drei deutsche Regisseure - Ilker Çatak („Gelbe Briefe“), Angela Schanelec („Meine Frau weint“) und Eva Trobisch („Etwas ganz Besonderes“).

Pamela Anderson und Ethan Hawke in Berlin erwartet

Die Berlinale endet dann am 22. Februar. Während des Festivals werden unter anderem US-Star Pamela Anderson („The Last Showgirl“), Schauspieler Ethan Hawke („Blue Moon“, „Before Sunrise“) und die britische Musikerin Charli xcx („brat“) erwartet. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 330.000 Kinotickets verkauft.