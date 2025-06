Hamburg/Berlin - Die österreichische Comiczeichnerin Ulli Lust hat für ihr Werk „Die Frau als Mensch“ den Deutschen Sachbuchpreis 2025 erhalten. Eine Jury wählte „Die Frau als Mensch. Am Anfang der Geschichte“ (Reprodukt) am Dienstagabend in Hamburg unter den acht nominierten Büchern für die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung aus. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels würdigt damit ein herausragendes Sachbuch in deutschsprachiger Originalausgabe, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt.

„Der lange Zeit vorherrschende Blick auf den Menschen als Mann ist grundlegend revisionsbedürftig, und das zeigt dieses Buch anhand eines originellen Ineinandergreifens von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Archäologie, Anthropologie und Kunstgeschichte, immer wieder inspiriert von Alltagserfahrungen“, heißt es in der Begründung der Jury. „Mit diesem vielschichtigen Zugang vermag Ulli Lust festgefahrene Vorstellungen aufzubrechen.“ Das gelte auch für das Genre des Sachbuchs, das durch die virtuose Verbindung von Bild und Wort auf das Schönste erweitert werde. Ulli Lust (58) lebt in Berlin und ist Professorin an der Hochschule Hannover.

Weitere Nominierungen

Nominiert waren außerdem: Ingo Dachwitz & Sven Hilbig, „Digitaler Kolonialismus. Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen“ (C.H.Beck), Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach & Klaus Peter Strohmeier, „Kinder – Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft“ (Kiepenheuer & Witsch), Franz-Stefan Gady, „Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen“ (Quadriga), Ines Geipel, „Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück“ (S. Fischer), Martina Heßler, „Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie“ (C.H.Beck), Walburga Hülk, „Victor Hugo. Jahrhundertmensch“ (Matthes & Seitz Berlin) und Bernhard Kegel, „Mit Pflanzen die Welt retten. Grüne Lösungen gegen den Klimawandel“ (DuMont).