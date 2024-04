Zwei Schwestern sitzen auf der Couch und gucken in das Tablet ihrer Eltern.

Halle - Die meisten Kinder in Sachsen-Anhalt wachsen mit mindestens einem Geschwisterkind auf. Im vergangenen Jahr lebten im Land 440.200 Kinder, 63 Prozent von ihnen mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle anlässlich des Welttages der Geschwister (10. April) mitteilte. 37 Prozent lebten ohne Geschwister im Haushalt. Die Zahlen stammen aus dem Mikrozensus 2023, dabei handelt es sich um eine einprozentige Stichprobenerhebung der Privathaushalte.