Wie leben die Menschen in Sachsen-Anhalt? Fast die Hälfte lebt allein. Das ist auch in ganz Deutschland nicht anders.

Fast die Hälfte der Bevölkerung lebte im Jahr 2024 allein. (Archivbild)

Halle - Die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt leben ohne Ehe- oder Lebenspartner und ohne Kinder in einem Haushalt. Alleinstehende Personen bildeten mit einem Anteil von 45 Prozent die häufigste Lebensform im Jahr 2024, wie das Statistische Landesamt unter Berufung auf Ergebnisse des Mikrozensus mitteilte. Das entspreche in gleicher Höhe dem bundesweiten Anteil der Alleinstehenden.

Familien mit Kind beziehungsweise Kindern machen den Statistikern zufolge in Sachsen-Anhalt 24 Prozent aus, der Anteil der Paare ohne Kinder lag bei 31 Prozent.

Seit 2014 seien die Anteile von Familien, Paaren ohne Kinder und Alleinstehenden gemessen an allen Lebensformen relativ konstant, hieß es. 2004 habe der Anteil der Alleinstehenden bei 37 Prozent gelegen.