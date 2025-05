Glasklares Wasser, aber noch recht frisch: An den Brandenburger Badeseen beginnt die Saison. Gesundheitsämter überwachen die Wasserqualität, die bislang als ausgezeichnet gilt.

Die Saison an Brandenburgs Badeseen startet

Ungetrübter Badespaß? Die Wasserqualität jedenfalls gilt bei fast allen der 250 ausgewiesenen Badegewässern in Brandenburg als ausgezeichnet. (Archivbild)

Potsdam - An den rund 250 Badeseen in ganz Brandenburg startet heute offiziell die Saison. Schwimmmeister bereiten sich auf tausende Gäste in den kommenden Monaten vor.

Ob das Wetter mitspielt? In den kommenden Tagen wird es voraussichtlich nicht über 20 Grad warm. Auch die Wassertemperaturen dürften bislang noch recht frisch zum Baden sein. Der Landkreis Oder-Spree etwa teilte mit, es seien zuletzt zwischen 11 und 18 Grad gemessen worden.

Die Wasserqualität ist bei 235 von 250 ausgewiesenen Badegewässern als „ausgezeichnet“ eingestuft worden, wie es vom Landesumweltministerium zum Start der offiziellen Badesaison hieß. Bis Mitte September überwachen nun die Gesundheitsämter der Landkreise die Seen und nehmen Proben. Das Wasser wird auf eine mögliche Bakterienbelastung untersucht, aber auch die Sichttiefe, und der pH-Wert sowie die Sauerstoffsättigung werden gemessen.

Die Eintrittspreise und auch die Outdoorsport-Angebote rund um die Badeseen in Brandenburg sind unterschiedlich. Das Seebad Prenzlau in der Uckermark etwa verlangt pro Erwachsenem vier Euro Eintritt, im Waldbad Templin in Potsdam kostet die Tageskarte für Besucher ab 18 Jahren 5,90 Euro. Teils gibt es für weniger Geld Feierabend-Angebote.