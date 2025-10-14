Unbekannte brechen nachts in ein Hotelbüro in Erfurt ein und stehlen rund 17.000 Euro aus einem Tresor. Wie sie ins Gebäude gelangten, bleibt vorerst unklar. (Symbolbild)

Erfurt - Diebe haben nachts ein Erfurter Hotelbüro aufgebrochen und Bargeld in Höhe von rund 17.000 Euro gestohlen. Wie die Einbrecher in der Nacht zu Montag in das Gebäude im Stadtteil Daberstedt gelangten, sei bislang nicht geklärt, teilte die Polizei mit. Im Hotelgebäude hebelten sie mit Gewalt die Tür zum Büro auf und durchsuchten dort Schränke und Schubladen, heißt es weiter.

Hohe Beute, geringer Sachschaden

Ihre Bargeld-Beute fanden die unbekannten Täter in einem Tresor. Den Sachschaden an der aufgebrochenen Bürotür schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.