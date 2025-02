Was macht man mit Tausenden Eiern - und wie transportiert man die ab? Nach einem Diebstahl in Zerbst stehen die Ermittler vor Rätseln.

Zerbst - Rund 6.000 Eier haben Diebe von einem Geflügelhof in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) gestohlen. Der oder die Täter seien im Zeitraum von zwei Wochen offenbar immer wieder mit einem Zweitschlüssel auf das Gelände gekommen, teilte die Polizei mit. Ende Januar sei bereits ein auffälliger Mann gesichtet worden. Später habe mal eine Tür offen gestanden, mal sei der Strom weg gewesen.

Die Betreiber des Hofes seien sich aber wohl länger nicht sicher gewesen, was vor sich gehe, so der Sprecher. Es habe keine Einbruchspuren gegeben. Dann hätten sie aber durchgezählt - und das Fehlen der 6.000 Eier bemerkt. Der Schaden sei mit 120 Euro eher gering. Wie genau der Abtransport funktioniert habe, sei unklar. „Eier sind ja doch eher fragil.“ Außerdem stelle sich die Frage, was man mit so vielen Eiern anfangen könne.