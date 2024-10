Diebe sind in einen Keller im Vogtland eingedrungen. Die Beute ist hochprozentig.

Diebe räumen Weinvorrat in Elsterberg aus

Elsterberg - Unbekannte Diebe haben in Elsterberg im Vogtland hochprozentige Beute gemacht. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie aus einem Keller in einem Mehrfamilienhaus 150 Flaschen Wein. Der Gesamtwert der alkoholischen Getränke wurde auf 2.000 Euro beziffert. Der Tatzeitraum konnte aber nicht genau eingegrenzt werden - der Diebstahl könne sich seit dem Frühjahr ereignet haben, so die Polizei.