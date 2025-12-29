Feuerwerksdiebe schlagen kurz vor Silvester zu: In Neukölln taucht Pyrotechnik aus Supermarkt-Containern wieder auf. Auch in Brandenburg ist der Schaden beträchtlich.

Feuerwerk für die Silvesternacht ist jetzt im Handel. Mancherorts in Brandenburg und in Berlin wurden Container mit gelagerter Pyrotechnik aufgebrochen. (Symbolbild)

Berlin/Rangsdorf - Vor Silvester machen sich Diebe in Berlin und Brandenburg immer wieder an Supermarkt-Containern mit Feuerwerk zu schaffen und erbeuten größere Mengen Pyrotechnik. Manchmal fliegen die Täter rasch auf – wie jetzt in einem Fall in der Hauptstadt. Der Feuerwerksverkauf für Silvester ist auf den 29. bis 31. Dezember beschränkt.

Gestohlenes Feuerwerk in Neuköllner Keller entdeckt

Auf dem Gelände eines Supermarktes in Berlin-Steglitz war am Sonntag ein aufgebrochener Behälter mit Feuerwerkskörpern entdeckt worden. Teile der Ladung, die zum Verkauf bestimmt war, fanden Polizisten im Keller eines 17-Jährigen in Neukölln, wie die Polizei Berlin mitteilte. Dort stießen sie auch auf Tatwerkzeug, darunter ein hydraulischer Spreizer, wie es hieß. In der Wohnung eines 18-Jährigen in Neukölln fanden die Beamten ebenfalls Feuerwerkskörper.

Die beiden jungen Männer kamen zwischenzeitlich in Gewahrsam – später aber wieder auf freien Fuß. Laut Polizei bekam der Besitzer den Großteil der Pyrotechnik zurück. Gegen die beiden Verdächtigen ermitteln die Beamten wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.

20.000 Euro Schaden bei Container-Aufbruch

Bei einem Container-Aufbruch am Wochenende in Rangsdorf im Kreis Teltow-Fläming entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Bereits wenige Tage zuvor hatten unbekannte Täter in Mahlow, ebenfalls im Kreis Teltow-Fläming, das Schloss eines Überseecontainers aufgebrochen und Pyrotechnik mitgenommen.

Immer wieder stellt die Polizei vor dem Jahreswechsel illegale Pyrotechnik sicher. Zudem richteten gezündete Feuerwerkskörper auch schon Tage vor dem Jahreswechsel Schäden etwa an Briefkästen an.

Als besonders gefährlich gelten verbotene Kugelbomben, durch die zum Jahreswechsel 2024/2025 mehrere Menschen in Deutschland verletzt wurden. Ein junger Mann starb durch eine Kugelbomben-Explosion auf einem Feld in Kremmen im Kreis Oberhavel.