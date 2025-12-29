Zwei Partys, viele Bühnen und noch mehr DJs: Was Silvester in Berlin dieses Jahr anders macht und ob es noch Tickets für das Brandenburger Tor gibt.

Am Brandenburger Tor ist zum Jahreswechsel einiges anders als in den vergangenen Jahren. (Archivbild)

Berlin - Zwei Tage vor dem Jahreswechsel haben die Veranstalter der im Berliner Großen Tiergarten geplanten Silvesterfeier ihr endgültiges Konzept vorgelegt. Zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr planen sie „den längsten Dancefloor der Welt“ mit mehr als 100 DJs, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Partymeile soll demnach rund 600 Meter auf der Straße des 17. Juni umfassen, und zwar zwischen Siegessäule und Bellevueallee.

Zu der vom Land konzipierten Silvesterparty am nahen Brandenburger Tor mit einigen DJs und Feuerwerk, die von 22.00 bis 01.00 Uhr geplant ist, soll es eine Pufferzone geben. Beide Veranstaltungen finden also voneinander getrennt statt. Für beide gilt ein Böllerverbot, privates Feuerwerk ist nicht erlaubt.

Auch Musik-Trucks unterwegs

Auf dem „Dancefloor“ werden nach Angaben eines Sprechers des Bündnisses „We are Berlin“ sieben stationäre Bühnen aufgebaut. Daneben seien zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr sieben Musik-Trucks auf der Strecke unterwegs. Anschließend dienen auch diese als feste Bühnen. Insgesamt legen DJs also auf 14 Bühnen auf.

16.000 Besucher erwarten die Veranstalter, die aus der Berliner Event- und Kulturszene kommen. Eintrittsgeld wird nicht erhoben, weil die Party ähnlich wie die Love Parade oder Christopher Street Day als politische Versammlung angemeldet wurde. Geplant sind daher auch Redebeiträge, die sich nach den Worten des Sprechers gegen finanzielle Kürzungen in der Berliner Kultur.

Neues Konzept am Brandenburger Tor

Die „Yeah26“ genannte Sause am Brandenburger Tor wiederum wurde vom Land als Veranstaltung angemeldet. Das Areal ist abgesperrt, es gibt mehrere Ein- und Ausgänge und auch gastronomische Angebote. Nach Angaben von Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der landeseigenen Gesellschaft Kulturprojekte Berlin, wurden 25.000 Tickets online vergeben. Die Veranstaltung ist damit ausgebucht.

Die über viele Jahre vom ZDF übertragene Silvesterparty am Brandenburger Tor war vom Veranstalter diesmal abgesagt worden, weil der Senat keine Fördermittel mehr lockermachte. Stattdessen steigt nun die Party „Yeah26“. Ursprünglich wollte auch die Initiative „We are Berlin“ ihre Veranstaltung am Brandenburger Tor umsetzen, scheiterte damit aber vor Gericht. Kontakte zwischen beiden Silvesterprojekten mit dem Ziel, womöglich ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, gab es nicht.