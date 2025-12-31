Bislang unbekannte Täter haben die Weihnachtszeit genutzt, um auf ein Firmengelände in Bitterfeld einzubrechen. Dabei erbeuteten sie Metalle im Wert von rund 12.500 Euro.

Bitterfeld - Diebe haben mehrere hundert Kilogramm Edelmetalle von einem Firmengelände in Bitterfeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat das gestohlene Metall einen Wert von rund 12.500 Euro. Der Einbruch habe sich zwischen dem 12. und dem 30. Dezember ereignet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können.