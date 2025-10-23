In Umpferstedt bei Weimar kommt es zu einem Einbruch bei einer Baufirma. Die Diebe machen es sich leicht und nutzen einen Anhänger der Firma für ihre Flucht.

In Umpferstedt bei Weimar brechen Unbekannte in eine Baufirma ein und erbeuten Baumaterialien. (Symbolfoto)

Umpferstedt - Unbekannte haben bei einem Einbruch in eine Firma in Umpferstedt (Landkreis Weimarer Land) Baumaterialien im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Täter seien am Mittwochabend auf das Firmengelände eingedrungen, teilte die Polizei mit. Demnach manipulierten sie das elektrische Rolltor am Eingang, sodass es sich öffnen ließ.

Anschließend brachen sie ein Hallentor auf und entwendeten eine größere Menge Kabel. Die Polizei geht davon aus, dass die Beute mit einem in der Halle stehenden Anhänger abtransportiert wurde. Die Ermittlungen laufen.