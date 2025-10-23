Ein Herbststurm zieht über Sachsen-Anhalt, auf den höchsten Berg im Harz kann deshalb kein Zug fahren. Zwei Tage lang ist in Schierke Endstation.

Wernigerode - Wegen zu erwartender Orkanböen auf dem Brocken im Harz haben die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Zugverkehr auf den Gipfel eingestellt. Am Donnerstag und Freitag fahren keine Züge der bei Urlaubern und Ausflüglern beliebten Brockenbahn von Schierke aus auf den 1141 Meter hohen Berg, wie das Bahnunternehmen in Wernigerode mitteilte. Alle anderen Zugverbindungen der HSB bleiben davon unberührt, wie es hieß.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind im Harz Sturmböen, auf dem Brocken sogar Orkanböen möglich. Nachdem der Wind in der Nacht zum Freitag zunächst nachlassen soll, frische er am Tage wieder auf, so der DWD.