Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Sattelzug treten Hunderte Liter Diesel aus. Die Reinigungsarbeiten sind aufwendig und stoppen den Verkehr auf der A7.

Hildesheim - Wegen ausgelaufenen Diesels steht der Verkehr auf der Autobahn 7 in der Nähe von Goslar in Richtung Norden still. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Seesen (Landkreis Goslar) und der Raststätte Harz-Ost, wie die Polizei in Hildesheim mitteilte. Demnach soll die Sperrung voraussichtlich noch bis Mitternacht andauern.

Kraftstoff lief nach Unfall aus

Der Kraftstoff war nach einem Unfall am Montagnachmittag ausgelaufen, als ein 26 Jahre alter Autofahrer aus noch unbekannter Ursache nach rechts von seinem Fahrstreifen abkam und mit einem auf der mittleren Spur fahrenden Sattelzug kollidierte. Dabei wurde der Tank des Lastzuges aufgerissen, mehrere Hundert Liter Diesel ergossen sich auf die Fahrbahn.

Das Auto des 26-Jährigen prallte im weiteren Verlauf gegen eine Mittelschutzwand, geriet ins Schleudern und stieß mit einem weiteren Sattelzug auf der rechten Spur zusammen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Fahrbahnbelag muss abgefräst werden

Laut Autobahnpolizei muss auf dem Teilstück die oberste Schicht des Fahrbahnbelags abgefräst werden. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Seesen von der Autobahn abgeleitet. Dabei komme es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es.