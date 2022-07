Autoindustrie Diess tritt als VW-Konzernchef ab: Blume wird Nachfolger

Schon länger hatte er in seiner Top-Position nicht nur Freunde: Besonders beim mächtigen Betriebsrat eckte Herbert Diess als VW-Chef an. Zuletzt gab es Probleme mit der Software-Strategie. In wenigen Wochen soll er jetzt einen Nachfolger bekommen.