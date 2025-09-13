Mitten in der Nacht fährt ein Mann mit seinem E-Scooter durch Delmenhorst. Plötzlich schießen Unbekannte auf den 48-Jährigen und fliehen.

Delmenhorst - Ein Mann ist in Delmenhorst angeschossen und schwer verletzt worden. Der 48-Jährige sei mit einem E-Scooter auf einem Radweg in einem Wohngebiet gefahren, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Plötzlich schossen unbekannte Täter auf den Mann und flohen. Der schwer verletzte Mann ging anschließend in eine nahegelegene Gaststätte und bat dort um Hilfe.

Der 48-Jährige kam in der Nacht in ein Krankenhaus und wurde dort operiert. Die Polizei sperrte den Bereich um den Tatort für die Spurensuche bis in die Morgenstunden ab. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben.