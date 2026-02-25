Wer sich freiwillig engagiert, erhält als Dank Vergünstigungen. Bislang ging das nur per analoger Karte. Nun wird das Angebot digital und kommt aufs Smartphone.

Dresden - Ehrenamtlich Tätige in Sachsen können Vergünstigungen bei staatlichen, privaten und kommunalen Anbietern künftig über eine digitale Ehrenamtskarte in Anspruch nehmen.

Eine digitale Version der bisherigen Scheckkarte für Ehrenamtler auf dem Smartphone ist ab sofort verfügbar, teilte das sächsische Sozialministerium mit. Eine zusätzliche App soll es ermöglichen, Vergünstigungen im Umfeld schneller zu finden. Landesweit gibt es rund 240 teilnehmende Anbieter, heißt es weiter. Inhaber der bisherigen Karte können diese wie gewohnt bis Ende des kommenden Jahres weiter nutzen.

Umfragen zufolge sind rund 35 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in Sachsen ehrenamtlich tätig, so das Ministerium. Seit 15 Jahren gibt es für sie die sächsische Ehrenamtskarte. Als Zeichen der Anerkennung bietet sie Vergünstigungen bei Staat, Wirtschaft und Kommune - etwa günstigeren Eintritt in Freizeiteinrichtungen. Anspruchsberechtigt sind ehrenamtlich Tätige, die sich seit mindestens zwei Jahren und mindestens drei Stunden wöchentlich engagieren und die ihren Wohnsitz in Sachsen haben. Die neue digitale Karte ist für Ehrenamtliche ab 16 Jahren verfügbar, die analoge Karte wird bereits ab einem Alter von 14 Jahren ausgereicht.