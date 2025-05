Erfurt - Mehr Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr in der Wasserrettung in Thüringen aktiv gewesen. Während die Zahl 2023 in diesem Bereich noch bei 382 lag, stieg diese im Vorjahr auf 485 Mitglieder an. Das geht aus einer Bilanz der Organisation hervor. Insgesamt sei die Zahl der DLRG-Mitglieder in Thüringen um 6,9 Prozent auf 3.431 Mitglieder gestiegen.

Bei der Schwimmausbildung, in der etwa Schwimmabzeichen vergeben werden, waren dagegen etwas weniger Mitglieder beteiligt als noch im Jahr davor, nämlich 272 statt 304. Die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung zählt zu den Kernaufgaben des Landesverbands. Für den Rückgang in diesem Bereich könnten verschiedene Gründe ursächlich sein, sagte der Präsident des Thüringer Landesverbands, René Rimbach.

Studierende prägen Schwimmausbildung mit

Gerade in den Städten Jena und Erfurt prägten etwa Studierende die Schwimmausbildung mit. Neigt sich deren Studium zu Ende, verließen diese Ehrenamtlichen oft die Region. Zudem sei die Nachfrage nach Schwimmkursen so hoch, dass sich die DLRG-Rettungsschwimmer teils auch über die Belastungsgrenze hinaus übernommen hätten, um entsprechende Angebote zu machen. Diese Ehrenamtliche würden dann erst einmal pausieren, so Rimbach.

Einen Fall von Lebensrettung listete die DLRG für Thüringen im vergangenen Jahr nicht auf. Bundesweit haben die DLRG-Helfer im vergangenen Jahr 1.446 Menschen das Leben gerettet.

Dafür konnten die Rettungsschwimmer in Thüringen im vergangenen Jahr in 310 Fällen anderen Menschen helfen, indem sie etwa Erste Hilfe leisteten. Damit war die Einsatzzahl in diesem Bereich in etwa so hoch wie 2023.

Einsatz auch bei Sportveranstaltungen

Dabei sind die DLRG-Helfer in Thüringen längst nicht nur am oder im Wasser im Einsatz, so Rimbach. „Wir engagieren uns auch in anderen Bereichen, sind bei Stadtfesten und großen Sportfesten mit dabei.“ Gerade bei Veranstaltungen, bei denen es auch um Wasser-Aktivitäten geht wie bei Triathlons, seien die Rettungsschwimmer gefragt.

Die DLRG ist eine private Wasserrettungsorganisation mit bundesweit rund 627.150 Mitgliedern.