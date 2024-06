„Döbeln ist erschüttert“ - Stadtfest am Wochenende abgesagt

Polizisten stehen auf einer Straße in einem Wald. Bei der Suche nach der vermissten neunjährigen Valeriia hat die Polizei im sächsischen Döbeln eine Leiche gefunden.

Döbeln - Nach dem gewaltsamen Tod eines neunjährigen Mädchens hat Döbeln das am Wochenende geplante Stadtfest abgesagt. „Wir alle sind sehr betroffen und schockiert über den Tod der kleinen Valeriia“, sagte Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) am Mittwoch. „Döbeln ist erschüttert.“ Vielen Bürgern und Bürgerinnen sei jetzt nicht danach, zu feiern. Daher habe die Stadt im Landkreis Mittelsachsen den Entschluss gefasst, das Fest abzusagen.

Liebhauser rief die Einwohner auf, am Freitagabend gemeinsam und mit Kerzen in den Händen auf dem Obermarkt des Mädchens zu gedenken. Zudem soll es am Sonntag einen Gedenkgottesdienst geben. Auch hat die Stadt ein Spendenkonto zur Unterstützung der Familie eingerichtet.