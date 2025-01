Wustermark/Döberitz - Das Naturschutzgebiet Döberitzer Heide im Havelland ist rund eine Woche nach der Sperrung wegen des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche wieder für Besucher geöffnet. Am 13. Januar waren die Eingänge gesperrt worden, jetzt sind die Warnschilder entfernt. Das teilte Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide mit.

Die Maul- und Klauenseuche bleibe grundsätzlich eine sehr ernste Gefahr für die in der Döberitzer Heide lebenden Wild- und Weidetiere wie Wisente, Rothirsche, Rinder, Schafe und Ziegen, sagte Leiter Peter Nitschke. „Ob es tatsächlich keine weiteren Infektionsfälle in Brandenburg gibt, werden wir voraussichtlich erst in einigen Wochen sicher wissen.“

In der rund 3.600 Hektar großen Naturlandschaft Döberitzer Heide gibt es Wander- und Reitwege sowie Rast- und Aussichtspunkte.

Bislang ist bei einer Büffelherde im brandenburgischen Hönow die Maul- und Klauenseuche nachgewiesen worden. Weitere Fälle in anderen Tierbeständen gab es nicht. Die Untersuchungen von Proben dauern an.