Ein Feuer bricht in Gommern aus, Flammen schlagen aus einer Doppelhaushälfte. Am Ende steht ein sechsstelliger Schaden.

Gommern - Eine Doppelhaushälfte hat in Gommern (Landkreis Jerichower Land) gebrannt. Das Feuer brach am Sonntagabend im Ortsteil Dannigkow aus, wie die Polizei Stendal mitteilte. Das Haus sei derzeit nicht betretbar. Was genau die Flammen auslöste, war zunächst noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.