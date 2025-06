Der kriselnde Chemiekonzern Dow wird in diesem Jahr keine neuen Auszubildenden an seinen Standorten in Schkopau in Sachsen-Anhalt und im sächsischen Böhlen einstellen. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde nach intensiver Betrachtung beschlossen, den Ausbildungsjahrgang 2025/2026 auszusetzen. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Betroffen seien 26 Jugendliche, die ursprünglich am 1. September ihre Ausbildung beginnen sollten. Grund für den Schritt sind laut Dow aktuelle Kostensparmaßnahmen sowie Unsicherheiten über den künftigen Ausbildungsbedarf. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, mussten sie aber aufgrund mehrerer Faktoren so treffen“, teilte das Unternehmen mit.

Dow verspricht Hilfe

Bereits laufende Ausbildungsverhältnisse bleiben von dem Schritt unberührt. Den betroffenen Bewerberinnen und Bewerbern habe Dow gemeinsam mit den Betriebsräten Hilfe bei der Suche nach alternativen Ausbildungsplätzen zugesagt. Man stehe zudem in Kontakt mit der Bundesagentur für Arbeit sowie den Industrie- und Handelskammern.

Werkszukunft unklar – Prüfverfahren läuft noch

Hintergrund der Entscheidung ist eine umfassende Überprüfung zentraler Produktionsanlagen des Konzerns in Europa – darunter auch die Werke in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Im Frühjahr hatte Dow angekündigt, unter anderem die Chloralkali- und Vinylanlagen in Schkopau sowie den Steamcracker in Böhlen auf den Prüfstand zu stellen. Dieser stellt aus Rohbenzin chemische Grundstoffe her. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie wachsende Überkapazitäten auf dem Markt.

Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der betroffenen Anlagen steht laut Dow noch aus. Mit Ergebnissen rechnet der Konzern bis Mitte 2025.