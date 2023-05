Norden - Unzählige bunte Drachen haben sich am Freitag zum Drachenfest über dem Norddeicher Himmel getummelt. Über 80 Teilnehmer kündigte der Veranstalter für das diesjährige Drachenfest in dem Ortsteil der Stadt Norden an. Die Fluggeräte stellten unter anderem die Videospielfigur Mario oder Wesen aus der Videospielreihe Pokémon dar, wie auf Bildern zu sehen war. Noch bis Sonntag präsentieren die Drachenflieger ihre kunstvollen Gebilde.

Höhepunkt soll die Nachtflugshow am Samstag werden, die ab 22.00 Uhr beginnt. Der Anblick der beleuchten Drachen und die spektakulären Lichteffekte bei Nacht seien besonders eindrucksvoll, betonte der Veranstalter, der Tourismus-Service Norden-Norddeich. Das locke Jahr für Jahr zahlreiche Besucher in den Strandort. Daneben gebe es ein Rahmenprogramm für Kinder mit Karussell, Kinderschminken und Basteln sowie Musikshows.

Das jährliche Fest sei in der europäischen Drachenszene eine feste Größe, teilte der Tourismus-Service mit. Wie im vergangenen Jahr wurden für das Wochenende auch wieder Drachenfreunde aus den europäischen Nachbarländern erwartet.