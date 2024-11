In Berlin-Mitte hat es in der Nacht gebrannt - glücklicherweise wurde niemand verletzt. Was ist passiert?

In Berlin-Mitte sind drei Autos in Brand geraten. (Symbolbild)

Berlin - Drei geparkte Autos haben in der Nacht in Berlin-Mitte Feuer gefangen. Die Feuerwehr habe den Brand am Michaelkirchplatz etwa eine halbe Stunde nach Ausbruch gelöscht, teilte die Polizei mit. Sie gehe von Brandstiftung aus - genauere Angaben zu dem Geschehen könne sie bislang jedoch nicht machen. Es sei zudem unklar, ob alle drei Autos in Brand gesetzt worden seien oder ob das Feuer von einem Auto auf die anderen Autos übergegangen sei. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.