Holthusen - Einbrecher haben bei einer Firma in Holthusen bei Schwerin auf einen Schlag drei Baumaschinen gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brachen die Diebe das Firmengelände in der Nacht auf. Dann fuhren sie mit einem Bagger, einem Mini-Bagger und einem Radlader über einen Acker davon. Wo diese Fahrzeuge letztlich blieben, sei unklar. Der Schaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.