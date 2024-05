Hildesheim - Drei Männer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren sind in Hannover festgenommen worden, weil sie eine 20-Jährige entführt haben sollen. Ein 19-jähriger Hildesheimer habe sich am Freitagnachmittag bei der Polizeiwache gemeldet und berichtet, dass eine Verwandte von Unbekannten entführt worden sei, teilte die Polizeiinspektion Hildesheim am Samstag mit. Er gab an, dass die Unbekannten bei einem Telefonat Geld gefordert und seine Familie bedroht hätten. Mehrmals wurde mit dem 19-Jährigen Kontakt aufgenommen, Übergabeorte und -zeiten seien mitgeteilt worden.

Kräfte einer Spezialeinheit nahmen die drei Männer später in Hannover fest, das in ihrer Gewalt befindliche Opfer wurde befreit, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Weitere Details wurden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben.