Oldenburg - Die 21 Jahre alte Anna Hof (21 Jahre) aus Nordhorn und die beiden 33-jährigen Harita Hinglajia sowie Lu Zhang aus Hannover stehen im Halbfinale des Miss-Germany-Wettbewerbs. Die drei arbeiten in technischen oder handwerklichen Berufen, in den Frauen unterrepräsentiert sind.

Seit 2019 geht es bei der Wahl nicht mehr um die beste Bikinifigur, sondern um Auszeichnungen in den Kategorien Founder (Gründerinnen), Mover (Frauen in männerdominierten Berufen wie dem Handwerk) und Leader (Führungskräfte von morgen). Der Fokus soll auf Frauen liegen, die Vorbilder sind, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Die neue Staffel will mit traditionellen Vorstellungen brechen und nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen suchen, sondern nach zukünftigen DAX-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen. Obwohl Frauen oft die besten Abiturnoten und Hochschulabschlüsse erzielen, seien sie in Führungspositionen noch unterrepräsentiert.

In Kroatien werden die 18 Halbfinalistinnen von Samstag an in Workshops wie einem Speaker-Training geschult, bevor entschieden wird, wer es in das Miss-Germany-Finale 2025 am 22. Februar in der Europa-Park Arena in Rust schafft.