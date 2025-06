Bei einer Auseinandersetzung zwischen neun Männern sind in Bremen drei Beteiligte mit einem Messer zum Teil schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in der Bahnhofsvorstadt, wie die Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Angreifer konnte wenig später von der Polizei gestellt werden und wurde vorläufig festgenommen.

Der 33-Jährige war den Angaben zufolge mit einer Gruppe von acht Männern in Streit geraten. Er habe dann ein Messer gezückt und damit willkürlich auf die anderen eingestochen. Drei Männer im Alter von 22, 24 und 25 Jahren wurden teils schwer verletzt. Einer musste sofort im Krankenhaus operiert werden.

Der Angreifer stand den Angaben zufolge offensichtlich unter Drogeneinfluss. Er wurde bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.