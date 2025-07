Bremen - Ein mutmaßlicher Dieb hat am Bremer Hauptbahnhof Sicherheitskräfte der Bahn mit einem Messer bedroht. Der 26-Jährige soll in der Nacht zum Mittwoch in einem Lokal in dem Bahnhof einen Diebstahl begangen haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn sei auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn angesprochen.

Der Mann habe die Sicherheitskräfte beleidigt und mit einem Messer bedroht. Eine Streife der Bundespolizei habe ihn schließlich ergriffen und ihm Handschellen angelegt. Das Messer wurde sichergestellt. Gegen den mutmaßlichen Dieb wird nun wegen Diebstahls, Bedrohung und Verstoßes gegen das Mitführverbot von Waffen ermittelt.