Dresden - Drei Männer sind in Dresden und in Wilsdruff (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) wegen der mutmaßlichen Entführung eines 21-Jährigen festgenommen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wird gegen die Gruppe wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen erpresserischen Menschenraubes ermittelt.

Demnach sollen die Männer im Alter von 19, 28 und 39 Jahren den Mann am Mittwochabend in Dippoldiswalde (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mit einem Auto entführt haben, um seine Schulden einzutreiben. Am Donnerstagmorgen ging dann bei den Angehörigen des 21-Jährigen ein Anruf mit einer Forderung nach Lösegeld ein. Daraufhin nahm die Polizei Ermittlungen auf und fahndete nach dem Mann. Bereits am Donnerstagmittag fanden Polizisten den Mann allein in der Innenstadt in Glashütte. Er war unverletzt und in der Zwischenzeit offenbar wieder freigelassen worden.

Die zwei älteren Beschuldigten sind den Angaben zufolge derzeit in Untersuchungshaft. Zum genauen Motiv und zu Details der Tat macht die Polizei wegen laufender Ermittlungen keine Angaben.