Dresden - Drei Männer sind in Dresden wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden. Sie sollen am Abend des 30. Juli vergangenen Jahres in der Prager Straße einen 19-Jährigen und einen 45-Jährigen mit Metallschläuchen geschlagen sowie mehrfach getreten und einen Tötungsvorsatz gehabt haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Angegriffenen wurden unter anderem wegen schwerer Kopfverletzungen stationär behandelt.

Nach ihrer Festnahme am Montag setzte der zuständige Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Dresden die Haftbefehle gegen die drei Beschuldigten in Vollzug. Die Männer im Alter von 29, 34 und 42 Jahren befinden sich nun in Untersuchungshaft. Zum Tatvorwurf machten sie keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an.