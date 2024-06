Drei Menschen bei Brand in Asylbewerberunterkunft verletzt

Zwickau - Bei einem Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber in Zwickau sind drei Menschen verletzt worden. Ein 27-Jähriger wurde mit Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er steht im Verdacht, seine Matratze angezündet zu haben. Ein weiterer 29-Jähriger und ein 58-Jähriger wurden ambulant behandelt.

Die etwa 30 Bewohner der zweistöckigen Unterkunft wurden in Sicherheit gebracht und kamen in ein anderes Gebäude auf dem Gelände. Die obere Etage des Hauses ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.