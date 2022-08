Drei Pourié-Tore bei Meppener Sieg: Oldenburg verliert

Meppen - Der SV Meppen hat den ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga geschafft. Durch einen Hattrick des neuen Mittelstürmers Marvin Pourié besiegten die Emsländer den FSV Zwickau am Samstag mit 3:0 (0:0). Alle drei Tore schoss der ehemalige Braunschweiger erst in der Schlussphase: Pourié traf in der 75., 81. und in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zwickau war lange Zeit ein gleichwertiger Gegner, spielte nach einer Gelb-Roten-Karte für Jan Löhmannsröben in der 49. Minute aber nur noch in Unterzahl.

Aufsteiger VfB Oldenburg verlor beim TSV 1860 München mit 0:1 (0:0), bot dabei aber erneut eine überzeugende Leistung. Das Siegtor von Jesper Verlaat fiel erst in der 75. Minute.