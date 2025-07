Der Backwarenhersteller Kathi ist vor allem in Ostdeutschland bekannt. Nun steht er kurz vor der Übernahme.

Das Unternehmen Kathi wurde 1951 in Halle (Saale) gegründet.

Bielefeld - Die Bielefelder Dr.-Oetker-Gruppe kauft das Backunternehmen Kathi aus Sachsen-Anhalt. Entsprechende Verträge wurden bereits unterzeichnet, teilte der Konzern mit. Der Produktionsstandort in Halle an der Saale und die etwa 70 Beschäftigten sollen demnach übernommen werden. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

Kathi ist ein auf Backmischungen und Mehl spezialisierter Hersteller. Laut Mitteilung soll der Betrieb auch künftig eigenständig vom bisherigen Management geführt werden. Die Oetker-Gruppe möchte mit der Übernahme nach eigenen Angaben ihre Position im Bereich Backmischungen und Kuchenspezialitäten stärken.

„Als familiengeführtes Unternehmen passt Kathi ganz hervorragend zu den Werten, Zielen und der Strategie des Familienunternehmens Oetker“, sagte Geschäftsführer Carl Oetker. Kathi sei mit seinen Produkten vor allem bei Verbrauchern in Ostdeutschland tief verwurzelt.

Kathi-Geschäftsführer Marco Thiele begrüßte den Einstieg von Oetker. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten habe man mit der Gruppe einen starken Partner gefunden. Ziel sei es, das Familienunternehmen „zukunftssicher und innovationsfähig“ aufzustellen. „Das Geschäft von Kathi wird sich nicht verändern“, betonte Thiele. Das Unternehmen soll weiterhin operativ eigenständig vom bisherigen Management geführt werden. Kathi bleibe dabei „das Original aus Halle an der Saale“, so Thiele.