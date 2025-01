Eisenberg - Ein 70-Jähriger ist in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) beim Wenden mit seinem Auto in den Gegenverkehr gefahren. Der Mann hatte am Dienstag auf der Kursdorfer Straße die Fahrtrichtung wechseln wollen, dabei jedoch einen entgegenkommenden Lkw missachtet, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge jeweils in einen Garten sowie gegen das Wartehäuschen einer Bushaltestelle geschleudert.

Der 70 Jahre alte Unfallverursacher sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 16 und 41 Jahren wurden schwer verletzt. Der 32 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen in ein Krankenhaus.