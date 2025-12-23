Drogen am Steuer, Crash auf der Landstraße: Drei Jugendliche landen verletzt im Krankenhaus. Was die Polizei der 21-jährigen Fahrerin feststellte.

Hackenhausen - Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Potsdam-Mittelmark sind drei Jugendliche verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin geriet nach Angaben der Polizei am Montagnachmittag in einer Linkskurve auf der Landstraße 85 bei Hakenhausen in den Gegenverkehr und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Mopeds zusammen.

Die 15- und 16-jährigen Mopedfahrer kamen zu Fall und erlitten leichte Verletzungen. Ein 15-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie ins Krankenhaus.

Führerschein sichergestellt

Die Landesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Drogenvortest bei der Autofahrerin reagierte demnach positiv auf Amphetamine. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, ordneten eine Blutprobe an und leiteten Ermittlungen ein.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mehr als 17.000 Euro geschätzt.