In der Erfurter Innenstadt ist ein Streit zwischen einer Gruppe Männer eskaliert. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Drei Verletzte bei Auseinandersetzung in Erfurt

Bei einem Streit in der Erfurter Innenstadt sind drei Personen leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Erfurt - In der Erfurter Innenstadt hat ein Streit zwischen sechs Männern zu einem Polizeieinsatz geführt. Drei Personen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Zunächst seien vier Männer mit einem 41 Jahre alten Mann in der Nähe des Hauptbahnhofes in Streit geraten. Sie sollen ihn unter anderem mit Pfefferspray attackiert haben. Später sei ein weiterer Mann hinzugekommen. Weil die vier Angreifer anschließend geflüchtet seien, habe die Polizei auch einen Hubschrauber eingesetzt. Alle Personalien konnten nach Polizeiangaben festgestellt werden. Die Beamten fanden auch einen Baseballschläger und einen messerähnlichen Gegenstand. Es sei aber noch unklar, ob diese auch bei der Auseinandersetzung eingesetzt wurden.