Bei einem Ausflug von zwei Männern und einer Frau auf der Elbe geht ihr Boot plötzlich in Flammen auf. Die Insassen können sich retten.

In der Nähe von Wittenberge

Wittenberge - Zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren sowie eine 34-Jährige sind bei einem Bootsbrand auf der Elbe verletzt worden. Nachdem das Boot am Sonntagnachmittag in Flammen stand und drohte zu sinken, barg die Feuerwehr es. Zuvor hatte die Polizei von drei Männern gesprochen, die mit dem Boot fuhren.

Eine Zeugin war auf der B189 über die Elbbrücke Wittenberge unterwegs und alarmierte die Einsatzkräfte, weil sie Rauchwolken aufsteigen sah. Die drei Menschen auf dem Boot hatten der Polizei zufolge Benzingeruch wahrgenommen, fanden jedoch keine Ursache dafür. Dann kam es zur Explosion.

Das Boot sank infolge des Brandes und wurde mithilfe eines Kranes an Land gebracht. Die drei Insassen, die auf der Elbe von der Wahrenberger Fähre in Richtung Thale (Sachsen-Anhalt) unterwegs gewesen waren, brachten sich in Sicherheit. Sie wurden leicht verletzt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet, teilte die Polizei weiter mit.