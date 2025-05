In Torgau eskaliert ein Streit unter Jugendlichen zu einem gewalttätigen Vorfall. Es werden auch rassistische Parolen skandiert. Drei Mädchen werden verletzt.

Eine Jugendgruppe gerät in Streit – dabei gibt es Verletzte und rechtsextreme Parolen. (Symbolbild)

Torgau - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen am Bahnhof in Torgau sind drei Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen bei dem Vorfall am Freitagabend auch rassistische Parolen gerufen worden sein.

Demnach waren die Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren zuvor wenige Kilometer vom Bahnhof entfernt zunächst in einen Streit geraten. Der Auslöser dafür war zunächst unklar.

Im Verlauf der Auseinandersetzung eskalierte die Situation. Mindestens drei Mädchen wurden verletzt, unter anderem durch Schnittverletzungen. Nach Polizeiangaben sollen einige außerdem lautstark rassistische Parolen zu dem Lied „L'Amour toujours“ von Gigi D’Agostino gesungen haben.

Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Volksverhetzung.