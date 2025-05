Verden - Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen im Einsatz sind drei Menschen in Verden verletzt worden. Am Samstagmittag sei der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei der Zufahrt zum Krankenhaus überholte der Rettungswagen ein Auto, das in diesem Moment allerdings nach links abbog - verbotswidrig. Es kam zum Zusammenstoß, sowohl die Autofahrerin als auch die beiden Rettungssanitäter wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die Straße war während der Bergungsarbeiten zwischenzeitlich gesperrt.