Dresden - Bei einem Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Dresden sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Abgestellte Möbel waren aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten und Rauch war in die Wohnung gezogen, wie die Polizei mitteilte. Drei Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Gebäude entstand kein größerer Schaden. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.